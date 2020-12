«Holy Night», il Natale nell'omaggio del violoncellista tarantino Luca Basile

«In questo periodo così particolare, per questo Natale sentivo il bisogno di farvi e di farci un regalo. Abbiamo così tanta necessità di buone energie e di speranza, di arte e di emozioni». Per questo il violoncellista tarantino Luca Basile, classe '93, ha deciso di pubblicare su YouTube 'Holy Night' (Christmas Orchestral Version). Un brano romantico, scuro ma illuminato di speranza, ironico, emozionale e dalle sonorità epiche. Il tutto è accompagnato da un cortometraggio girato dal registra Eugenio Pranzo della Targethouse Production. Sound engineer e mix e mastering a cura di Domenico Nik Stricchiola.

Luca Basile, classe 1993, è un violoncellista Tarantino diplomatosi al conservatorio Tito Schipa di Lecce, e collabora con numerosi artisti del panorama nazionale e internazionale viaggiando con la propria musica in Cina, Mongolia, Serbia, Lettonia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Croazia, Ucraina. Ha 4 dischi all’attivo, è docente di violoncello e compositore di colonne sonore per film. Attualmente è al lavoro per nuove produzioni.