«Quando te ne vai»: è online il nuovo video di Junior V

Neanche il tempo di metabolizzare l’ottimo singolo e video precedente Odore d’incenso, brano masterizzato nei leggendari Abbey Road Studios da Christian Wright (sound engineer Ed Sheeran, Franz Ferdinand, Blur, Radiohead), che il 22enne cantautore Junior V, al secolo Vincenzo Stallone da Giovinazzo, è tornato con un altro straordinario brano e video: Quando te ne vai (Bunya Records). Questa volta la masterizzazione del brano è stata realizzata negli Studios 301 di Sydney da un altro grande mago dei suoni Leon Zervos, che annovera tra le sue collaborazioni artisti del calibro di Rihanna, Maroon5, Aerosmith e Beastie Boys. Il video è disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi e, come il precedente, si avvale delle straordinarie animazioni dal disegnatore Ernesto Anderle, in arte Roby il Pettirosso, ed è diretto dal regista Federico Maccabelli.

«Quando te ne vai – commenta Junior V-, può essere considerato il secondo capitolo della trilogia cominciata con Odore d’incenso e che terminerà con il terzo singolo, che uscirà in concomitanza con la pubblicazione del mio nuovo album».

La canzone, che racconta una storia d’amore tra due ragazzi, è segnata da uno straordinario riff di chitarra funk pop decisamente accattivante ed efficace, che ben si coniuga a cori quasi soul e al coinvolgente guizzo melodico dell’artista di Giovinazzo.

Anche in questo brano, Vincenzo dimostra di avere uno straordinario talento e una capacità compositiva non del tutto comune, anzi consolida la sua tendenza verso un pop internazionale, che con vocazione verso l’indie rock- folk prevalentemente orientato verso il nuovo cantautorato australiano, ma senza dimenticare la matrice della musica italiana. Un genere del quale, siamo più che sicuri, diventerà a breve uno dei più autorevoli autori delle nuove generazioni, soprattutto per la sua grande capacità di tentare di reinventare la canzone d’autore.

«Il nuovo album, che sarà disponibile l’inizio dell’anno prossimo – anticipa Junior V-, sarà composto da una decina di brani e la caratteristica sarà che un grande del settore, così com’è avvenuto per Wright e Zervos, masterizzerà un brano. L’album, comunque, seguirà una sorta di crescendo dal punto di vista del mood, anche se la concezione musicale sarà orientata verso l’indie rock- folk».

In attesa del terzo album dell’artista pugliese, è il caso di goderci questo nuovo singolo e video clip in cui il regista ha voluto raccontare con le immagini il testo della canzone, popolando il video di animali e figure umane, case e oggetti del quotidiano, ma, soprattutto una luna gigante che sovrasta i due innamorati protagonisti della storia. Il lancio del nuovo singolo, sarà accompagnato da un minitour, nel quale Junior V si esibirà in quattro showcase in formazione acustica e che toccherà le città di Siena, Torino, Monza e Ferrara.

«Sono contento di ritornare a suonare per il pubblico – conclude Junior V-, perché per me e per tutti è vitale esibirsi dal vivo. Spero solo che non ci siano altre interruzioni».