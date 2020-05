«You are not alone»: online il brano di Dalila Spagnolo con la Giovane Orchestra del Salento

È disponibile su Youtube il videoclip di “You are not alone” di Dalila Spagnolo, vincitrice della call per giovani autori "L'inizio di una nuova era" promossa da SEIYoung. Presentato in anteprima durante la puntata di sabato 2 maggio del format #Seiacasa, nel brano, arrangiato da Emanuele Coluccia, la cantante, musicista e compositrice è affiancata dalla Orchestra Young - Giovane Orchestra del Salento diretta da Claudio Prima (musicista, compositore, cantante e coordinatore, tra gli altri progetti, di Giovane Orchestra del Salento, La Répétition - Orchestra senza confini, Bandadriatica, Adria) e Daniele Vitali (pianista, compositore, arrangiatore e docente di composizione pop-rock presso il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce). Il progetto SEIYoung, ideato e organizzato da CoolClub, in collaborazione con il festival Sei - Sud Est Indipendente, dedicato a band e artisti Under 35, è sostenuto da Mibact e di Siae, nell'ambito del programma "Per chi crea"

«Il brano nasce a gennaio in Burkina Faso, dal racconto sofferto di un compagno di viaggio e dalla mia storia personale. Ma ora più che mai sento di poterlo donare, di sfondo a questo periodo storico che vede il mondo piegato, in cui ci viene richiesto, senza possibilità di scelta, di fare amicizia con la solitudine, con nuovi equilibri ed abitudini», racconta Dalila Spagnolo. «Dal brano trapela un messaggio di speranza: nella sofferenza non siamo soli, siamo insieme, siamo uguali. Siamo Esseri Umani forgiati dal dolore e nelle fragilità ri-usciamo o cediamo. Chi ri-esce si salva. L'inizio di una nuova era, titolo della call di Sei Young, per me è un Nuovo Mondo Umano e Umanizzato dove chi soffre non può sentirsi denigrato, escluso, né può vergognarsene. Salvifico è comprendere che la chiave di (s)volta è rimanere insieme», prosegue. «Avevo chiesto a Emanuele Coluccia un arrangiamento delicato e intimo perché io stessa avevo difficoltà a immaginare il brano diverso da come era nato, chitarra e voce», spiega Dalila. «Ed è stato così. Questo è un dono prezioso che mi ha fatto e io mi sono innamorata di ogni piccolo passaggio, ogni arcata, ogni frase di fiati. Ma l'emozione che trapela dall'ascolto è stata studiata dal cuore sensibile e dall'ascolto raffinato di Luigi Russo, che ha saputo valorizzare ogni strumento, creando un vero e proprio viaggio del cuore».

Dalila Spagnolo, classe 1998, inizia a comporre i primi brani inediti all'età di 16 anni. Nel suo progetto live racconta storie inedite, gli incontri con vite fragili come la sua, attraverso testi in lingua italiana e inglese, sotto atmosfere Soul e Black. Si avvicina al mondo del Gospel nel 2014 come corista del Black on White Gospel Choir e studia Formazione Corale nel metodo "PraiseVoice" di Tyna Maria. Dal 2016 collabora con lo studio di registrazione "Il Cantiere Lab" di Cutrofiano. Dal 2018 studia Canto Jazz presso il conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, e dal 2019 fa parte dei musicisti Locomotive Giovani (Locomotive Jazz Festival). Nel suo ultimo viaggio in Burkina Faso, esperienza vissuta con l'associazione Circular Music nel dicembre 2019, collabora come facilitatore corale con il “Choeure Populaire de Siraba” di base a Bobo Dioulasso. Nel 2020, Dalila, inizia la sua produzione di musica inedita ed esordisce l’8 gennaio con la pubblicazione del brano l'inedito "Loving You”.

#SeiACasa è un format del Sei - Sud est indipendente. Il Festival pugliese ideato, prodotto e promosso da Coolclub - con la direzione artistica di Cesare Liaci - non si è fermato per l'emergenza Coronavirus proponendo ogni sabato pomeriggio un appuntamento in diretta su Facebook con musica live, video e interviste.

SEI Young è una rassegna dedicata ad artisti e gruppi italiani under 35, promossa da Coolclub e realizzata con il sostegno di Mibact e di Siae nell'ambito del programma "Per chi crea", che nasce dall’esperienza del Sud Est Indipendente, il festival che propone buona musica tutto l'anno, ideato e diretto da Coolclub e sostenuto dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia), da altri partner pubblici e privati e (nella sua sessione estiva) dal Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibact.