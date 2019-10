Gionnyscandal arriva in Puglia: l'8 novembre appuntamento al Demodé

Black Mood è il nuovo disco di GionnyScandal, uscito lo scorso 6 settembre per Virgin Records (Universal Music Italy). Dopo l’ottimo riscontro dei precedenti singoli “Ti amo Ti odio” “Dove sei”, e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e visualizzazioni su YouTube come “Per sempre” (oltre 25 milioni di views) e “Solo te e me” (32 milioni), entrambe certificate disco d’Oro dalla Fimi, “Black Mood” è il disco con il quale GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti dell’Emo Trap made in Italy, apre un nuovo capitolo in musica.

Il tour del cantante partirà il 7 novembre da Napoli, ma il giorno successivo, l'8 novembre 2019, farà tappa al Demodé di Modugno (Ba), per l'unica data pugliese. In apertura si esibirà Dying In Designer, cantante e rapper di Chicago. I biglietti sono disponibili sui circuiti abituali, info su info su www.bpmconcerti.com.