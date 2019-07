«Una stanza per noi»: I Calendari e Alessandra Valenzano raccontano le difficoltà del «mestiere» del cantante

Raccontare le difficoltà di chi svolge una "professione artistica", troppo spesso scambiata per un hobby: è questo l'intento di "Una stanza per noi", singolo che vede la collaborazione dei pugliesi I Calendari (Dario Del Viscio), di Vico del Gargano (Fg), e Alessandra Valenzano, "AleVale", barese. Lo stesso impegno che entrambi, poco più che ventenni, mettono negli studi universitari (lui frequenta Lettere, lei Giurisprudenza) lo stanno mettendo nella musica, conquistandosi credibilità e traguardi che li stanno portando a conquistare palchi importanti (il 24 luglio Alessandra aprirà il concerto di Carl Brave, a Molfetta, Dario sarà il suo turnista, e il 26 saranno nuovamente insieme a San Severo sul palco dell'Alibi Summer Fest). E nella nostra videointervista ci svelano qual è il loro segreto, oltre al saper rinunciare al sonno e a una buona dose di caffè: il lavorare insieme, senza calpestarsi, in un mondo - quello artistico - dove purtroppo la competizione la fa da padrona.