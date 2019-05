Roma, i salentini La Municipàl al Primo Maggio: «Rabbia dopo furto strumenti, pronti per suonare a Lecce»

Sono stati tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio di Roma, dopo aver calcato il palco anche lo scorso anno, vincitori del premio 1MNext2018: i fratelli salentini Carmine e Isabella Tundo de La Municipàl hanno vissuto momenti concitati prima della loro esibizione, dopo aver subito un importante furto dei loro strumenti musicali. Ignoti hanno sfondato il finestrino del furgone, parcheggiato vicino all'hotel dove alloggiavano nella capitale, e hanno portato via un bel po' di materiale, tanto che i ragazzi hanno pubblicato l'elenco dettagliato delle attrezzature rubate (lo riportiamo in calce), tra cui un baule con il merchandising e 150 copie dei vari album, per cercare grazie alla ricondivisione social di ritrovarle fra i vari mercatini.

Grazie alla solidarietà fra musicisti, che hanno prestato gli strumenti ai ragazzi (che hanno ringraziato in particolare i colleghi della band La Rappresentante di Lista), l'esibizione in diretta su Rai 3 e Radio Rai 2 è stata salva, e nella videointervista, realizzata nel backstage del Concertone, ci hanno raccontato le loro emozioni. Carmine e Isabella da poco sono stati protagonisti anche del progetto Faber Nostrum, grazie a cui alcuni interpreti della scena musicale attuale nostrana hanno reinterpretato storici brani di Fabrizio De André (La Municipàl ha avuto la possibilità di presentare un'inedita versione de La Canzone di Marinella). La band sarà poi protagonista di un live alle Officine Cantelmo di Lecce, il 12 maggio prossimo, in cui presenterà il vinile dell'ultimo album, Bellissimi Difetti.

Ecco la lista dettagliata delle attrezzature rubate:

-ROLAND JUNO DS 61

-Sustain pedale ROLAND

-Case ROLAND rigido

-PEDALBOARD misure 72,0 x 37,0cm contenente:

-Boss Fv 30H

-Boss TU3

-Tc Electronic Nether Octaver

-Boss Equalizer

-Electro Harmonix Pulsar

-Strymon BlueSky

-Strymon Timeline

-Tech-21 Boost DLA v2

-T rex Dual drive

-Xotic BB preamp

-2Alimentatori Strymon

-1 Alimentatore I-spot

-1 Jack Reference Neutrik 3m

-1pedalboard TRex RoadCase 70*30

con all’interno:

-1 Dunlop CryBaby Wah CGB95N

-1 Ibanez TS9 Tubescreamer

-1 MxR ZW 44 Wylde Overdrive

-1 ElectroHarmonix Pog 2

-1 Boss Chorus CH1

-T.C. Electronic Polytune

-MxR MicroAmp M133

-pedale artigianale Fuzz (pezzo unico) made by Antonio Scorrano

-Strymon Timeline Delay

-TRex FuelTank Classic

-Pedale Volume Boss FV 30 H

-cuffia Shure in ear SE215

-Ebow

-2cavi Reference

-1 Pedaltrain Nano con borsa

contenente:

-Radial ToneBone PZ-Pre

-T.C. Electronic Flashback X4

-deviatore artigianale.

-doppiocavo reference stereo

-1 chitarra SigmaDr28 equipaggiata con TranceAudio Amulet e DiMarzio Blackangel- sul fondo c’è un adesivo con su scritto (LefrasiincompiutediElena)

Inclusa Custodia Rigida, con all’interno accordatore da paletta Boss e Capotasti Shubb

-2 BEHRINGER P1 POWERPLAY

-1 BEHRINGER P2 POWERPLAY

-2 SHURE SE 112 IN EAR

-1 Case THON rigido 38x30x28

-5 cavi audio CORDIAL

-Timpano MAPEX serie V

-150 CD (Carmine Tundo-Nocturnae Larvae/ La Municipàl-Le nostre guerre perdute/ La Municipàl-Bellissimi Difetti)

20 T-shirt “FINIRÀ TUTTO QUANTO”

-3 Cannon XLR

-SHURE SE 425 CL IN EAR

-Microfono AUDIX F50