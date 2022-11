Taranto d’assalto: con Piacenza voglia di riscatto

TARANTO - C’è voglia di riscatto in casa Gioiella Prisma Taranto, reduce dalla dolorosa sconfitta di Padova. Oggi, nell’anticipo della sesta giornata, il sestetto tarantino alle ore 20.30, sul parquet del PalaMazzola, affronta una delle squadre più blasonate della Superlega, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Il rammarico raccolto dopo lo stop di domenica scorsa non è ancora stato digerito completamente. I ragazzi di coach Di Pinto sono tornati più determinati che mai in palestra per preparare il match con Piacenza col piglio giusto. Piacenza ha spessore tecnico riconosciuto e ambizioni dichiarate. Ma l’avvio di stagione è un po’ contraddittorio. Il team di Bernardi è infatti caduto con Verona al tie -break. Ha battuto Trento e la Emma Villas ed è uscito sconfitto con Modena e Monza, complici anche, nei primi appuntamenti, la stanchezza del mondiale, in cui molti atleti in forza alla formazione emiliana erano stati impegnati, e qualche infortunio.

La Gas Sales tra tutte le squadre della Superlega è quella che si è mossa di più sul mercato estivo. Il team emiliano guidato da Bernardi può vantare il palleggiatore Brizard e l’opposto campione del mondo Romanò in diagonale, Caneschi e il cubano Simon al centro, lo schiacciatore brasiliano Lucarelli e il cubano Leal alla banda, l’oro mondiale Scanferla come libero. Senza contare che dispone di una panchina ricca di giocatori esperti e anche giovani promettenti come l’ex schiacciatore rossoblù Gironi, il palleggiatore De Weijer, i centrali Alonso e Cester.

Un team di qualità, dunque, che arriva a Taranto con il coltello tra i denti, in cerca di riscatto.

Tre sono gli ex di giornata in casa rossoblù: Aimone Alletti, Francesco Cottarelli ed Oleg Antonov. Proprio quest’ultimo anticipa i temi di una gara molto attesa: «Con Piacenza sarà vibrante. Tutta da giocare. Piacenza è squadra formata da veri campioni. Ci sarà bisogno di tenere costantemente alto il ritmo di gioco per provare a metterli in difficoltà, senza mai calare di intensità. Solo così potremo misurarci con una squadra veramente molto competitiva come la Gas Sales».

Pochi punti deboli, secondo Alletti, ex di Piacenza alcuni anni fa. «Affrontiamo una squadra che ad inizio stagione era tra le candidate per il titolo. Sappiamo che a causa di qualche infortunio ha iniziato il campionato con qualche difficoltà e ora ha recuperato tutti gli effettivi. Inutile dire che sarà una partita molto difficile contro un’autentica corazzata. Dobbiamo pensare a fare del nostro meglio, a partire dalla battuta, cercando di tenere la loro ricezione staccata da rete per riuscire ad organizzare al meglio muro e difesa. Occorrerà mettere in campo tutta la cattiveria agonistica accumulata dopo la sconfitta con Padova».