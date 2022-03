Castellana, primo ko stagionale (1-3) per mano di Siena

BCC CASTELLANA-EMMA VILLAS AUBAY SIENA 1-3

CASTELLANA GROTTE: Izzo 3, Tiozzo 24, Presta 7, Theo Lopes 13, Fiore 10, Truocchio 5, Toscani (L), Santambrogio, Borgogno 5, Zanettin. ne Arienti, De Santis, Capelli. All. Gulinelli.

SIENA: Pinelli, Panciocco 20, Mattei 6, Onwuelo 28, Rossi 6, Parodi 12, Sorgente (L), Ottaviani, Ciulli. ne Tupone (L), Agrusti, Iannaccone. All. Montagnani.

ARBITRI: Stefano Chiriatti di Lecce, Marco Colucci di Matera.

PARZIALI: 25-22 (25’), 21-25 (30’), 15-25 (23’), 30-32 (37’), per un totale di 115' di gioco.

CASTELLANA GROTTE - Primo smacco interno stagionale nell'A2 di volley per la Bcc. Siena passa sul campo dei gialloblù nel 22° turno di campionato. Dice 1-3 (25-21, 21-25, 15-25, 30-32) il tabellino finale del match giocato al Pala Grotte, ma le pieghe della partita raccontano molto di più di quanto possa dire lo score conclusivo: resoconto amaro per la formazione allenata da Flavio Gulinelli che pure era parsa in controllo dopo il primo set, ma non è neppure riuscita a conquistarsi il tie break nonostante cinque set ball giocati e annullati nel quarto parziale. Siena, al contrario, ordinato e con la testa giusta per conquistare tre punti fondamentali per la sua missione salvezza. Castellana con qualche errore tecnico di troppo e con la lucidità che è mancata proprio nei momenti più importanti.

Il referto dice la verità sui numeri: devastante l'opposto di Siena Onwuelo (28 punti), affiancato dal martello Panciocco (20) e da una regia intelligente praticata dal 5 Ciulli. Per Castellana la bandiera è stata onorata dallo schiacciatore Nicola Tiozzo, con 25 punti. Tale stop spinge Castellana in quarta fila, sorpassata da Cuneo. Ora, per gli uomini di Gulinelli, la distanza dalla capolista Santa Croce è di otto punti. Prossimo match per Castellana fissato domenica 13 marzo, alle 18, sul cam,po del Lagonegro, settimo, dietro di dieci lunghezze.