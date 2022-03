Serie A2, la Bcc Castellana cerca il riscatto domani in casa con il Siena

CASTELLANA GROTTE – La Bcc Castellana, domani in casa alle ore 18, cerca il riscatto nell'A2 di volley dopo il ko infrasettimanale (0-3) di Reggio Emilia. Mancano cinque giornate al termine della regular season, ma sono solo quattro appuntamenti in calendario per la Bcc Castellana Grotte allenata da Flavio Gulinelli che, a marzo, dovrà anche osservare il proprio turno di riposo. Al PalaGrotte arriva la Emma Villas Aubay Siena, formazione attualmente penultima, che va alla ricerca di punti disperati per uscire dalla zona retrocessione. Dall’altra parte della rete, la Bcc è chiamata a difendere la terza posizione in classifica. La Bcc Castellana Grotte, insomma, cercherà di conquistare i primi tre punti di questo finale di stagione regolare per dare corpo e sostanza ad una corsa playoff che, con ogni probabilità, vedrà emergere chi commetterà meno passi falsi rispetto alle dirette concorrenti.

All’andata, in Toscana, ad inizio dicembre, l’incrocio tra Siena e Castellana si è chiuso con il successo dei pugliesi per 0-3, con questa che, finora, resta l’ultima vittoria in trasferta della New Mater. In totale sono 8 i precedenti tra le due squadre per un match giocato per due volte pure in Superlega: 2 le vittorie della Bcc (una di queste proprio nel massimo campionato, al Pala Florio di Bari), 6 le vittorie della Emma Villas Aubay (che, in pratica, al Pala Grotte non ha mai perso). Saranno Stefano Chiriatti di Lecce e Giuseppe Colucci di Matera i due direttori di gara. Prevista la diretta sul canale della Legavolley di You Tube.

SUPERLEGA, TARANTO RIPOSA – La Superlega di volley salta un turno di campionato oggi, per dare spazio alla Delmonte Coppa Italia. La Prisma Gioiella Taranto, dunque, tornerà in campo, con l'affare-salvezza matematica da chiudere, sabato prossimo 12 marzo, alle ore 18, in casa, contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena. Il match, valido come penultimo turno della regular season, costituisce l'anticipo televisivo, di fatti sarà trasmesso in diretta da Rai Sport oltre che da Volleyballworld.tv. Modena è attualmente quarta forza della Superlega con 42 punti, 19 in più della formazione di Vincenzo Di Pinto che è decima, +2 sulla dodicesima, Padova, che significa retrocessione.