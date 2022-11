Papa Francesco in Bahrein: il viaggio apostolico e la preghiera per la pace

Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco in Bahrein, da oggi a domenica. Le dirette si concludono con la conferenza stampa sul volo di ritorno che sarà trasmessa domenica alle 20.50. Tra gli eventi in diretta: oggi la cerimonia di benvenuto in Bahrein; domani chiusura del «Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence» e l’incontro con i Membri del «Muslim Council of Elders» presso la Moschea del Sakhir Royal Palace e l’incontro ecumenico e la preghiera per la pace presso la Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia; sabato la Messa e l’incontro con i giovani; domenica l’incontro di preghiera e l’Angelus con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali presso la Chiesa del Sacro Cuore a Manama.

Speciali del programma «Il diario di Papa Francesco», tra gli ospiti: Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense, Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale Vatican Media e suor Enza Carini, segretaria generale delle Missionarie Comboniane, per molti anni missionaria in Bahrein, don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, Abd al-Ghafur Masotti, direttore per il dialogo interreligioso della COREIS, Izzedin Elzir, imam di Firenze.

Servizi e approfondimenti a cura del Tg2000. Approfondimenti di in Blu2000 in «Chiesa e Comunità», Gr e programmi informativi.