Jägerstätter, obiettore di coscienza martirizzato dai nazisti ne «La vita nascosta»

Prima tv stasera alle 20.55 su Tv2000 per il film La vita nascosta - Hidden Life, scritto e diretto da Terrence Malick. Interpreti August Diehl, Valerie Pachner, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Bruno Ganz. La pellicola è stata presentata in anteprima in concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes e nel dicembre 2019 proiettata alla Filmoteca Vaticana, alla presenza dello stesso Malick. Il regista traspone al cinema la biografia di un personaggio realmente esistito, Franz Jägerstätter (interpetato da August Diehl): un obiettore di coscienza, condannato a morte dai nazisti nell’agosto del 1943 perché si rifiutò di combattere, beatificato nel 2007 dalla Chiesa Cattolica.

La vista nascosta è ambientato nell’Alta Austria, a Radegund, un luogo di pace dove i protagonisti Franz e Fani si sono conosciuti e innamorati. La loro vita è felice, cammina di pari passo con dalle stagioni, con il rintocco della campane della chiesa, col lavoro nei campi e il riposo sui prati. Ma i venti di guerra rovesciano il loro destino. Franz viene chiamato alle armi e a giurare fedeltà a Hitler. Ma lui non concepisce la violenza e va in direzione contraria. Giunge l’arresta per tradimento, il processato e la condanna a morte nell’agosto del 1943. La pellicola è anche l’ultima apparizione sul grande schermo degli attori Bruno Ganz, nel ruolo di un ufficiale nazista, e Michael Nyqvist, nei panni del vescovo Joseph Fliesser, venuti a mancare entrambi nel corso della post produzione del film.