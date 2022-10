«Suicidio o omicidio», il caso David Rossi apre «Le iene - Inside»

«Raccontiamo storie italiane che sono piene di dubbi, il risultato delle nostre tante inchieste è che la giustizia italiana è piena di dubbi». Oggi su Italia 1, in una lunga serata che va dalle 20.30 alle 23.45, il primo appuntamento con il nuovo programma targato «Le Iene» dal titolo «Le Iene presentano: Inside». «La prima sera partiamo alle 20.30 quando la tv è ancora generalista e non ci sono ancora fughe sul digitale - spiega Davide Parenti ideatore del programma - siamo in condizione di vita familiare. Certo far cambiare abitudini non è semplice ma spero che nel giro di qualche settimana riusciremo a tirare fuori la testa. I contenuti sono super, cose belle, ben fatte e curate».

Il primo appuntamento dal titolo «Suicidio o omicidio: si riapre il caso David Rossi?» è interamente dedicato al manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio, il 6 marzo del 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria. Ma è il primo di sei appuntamenti «in cui si alterneranno sei conduzioni diverse. Il fil rouge? Le Iene vanno in onda da 25 anni ed abbiamo collezionato un sacco di materiale, fa impressione quello che abbiamo nei nostri archivi. Sono diversi anni che spingiamo per fare puntate verticali di approfondimento», dice ancora Parenti. A queste sei puntate ne seguiranno altre 8 in primavera di approfondimento verticale su altre storie.

«Una monografia per mettere in fila tutto quello che ha scoperto la commissione parlamentare su David Rossi. Io - spiega Antonino Monteleone - ero poco fiducioso mi sono dovuto ricredere, ma invece hanno lavorato molto ed avuto risposte che noi non eravamo riusciti ad avere. La cosa che mi ha sconvolto è stata l’esistenza di un altro video che fa vedere, due minuti dopo da caduta, due persone che lasciano l’edificio dall’ingresso secondario».