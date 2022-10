X Factor, ultima chiamata: Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi formano le quattro squadre

È l’ultima chiamata per accedere ai Live Show di X Factor 2022, l’ultimo scoglio prima di avere la certezza di poter calcare il palco dei Live. Oggi su Sky e in streaming su NOW arrivano le Last Call, lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi decidono chi è dentro e chi è fuori, e non ci sono possibilità di appello. Nel backstage, a raccogliere i commenti a caldo di giudici e artisti, nonché a scandire i tempi di questa fase cruciale, Francesca Michielin.

Per la prima volta nella storia di X Factor, i giudici dovranno compiere queste durissime scelte davanti al pubblico dell’Allianz Cloud di Milano: il «quinto giudice» del programma, show Sky Original prodotto da Fremantle, osserverà il comportamento dei giudici e commenterà con fischi e applausi le scelte decisive che verranno compiute al tavolo. Ma non solo: per la prima volta ogni giudice farà la propria selezione decisiva davanti ai suoi colleghi non impegnati al tavolo, che guarderanno quanto succede in studio ed esprimeranno i loro pareri da una saletta posta nel backstage. Da questo momento, dunque, i quattro giudici diventano ufficialmente «avversari» e giocano a carte scoperte, non solo nella scelta degli artisti della propria squadra ma anche nei giudizi dati sugli altri giudici, sulle altre squadre e sui relativi componenti. L’appuntamento, dunque, per la puntata delle Last Call di X Factor 2022 è alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.