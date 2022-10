Storia di una counselor sul suo «Tapirulàn» con Gerini regista e attrice

Tapirulàn (2022), film che vede l’esordio alla regia di Claudia Gerini - protagonista anche nella pellicola -, in onda oggi alle 14.25 su Sky Cinema Due, in streaming su Now e disponibile on demand.

Nella pellicola, presentata nella passata edizione del Bif&st di Bari, Gerini veste i panni di Emma, una counselor che lavora da casa correndo incessantemente su un tapis roulant, tra angosce interiori e fantasmi del passato che tornano improvvisamente a tormentare la sua vita. Con lei nel cast: Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna. Il film è scritto da Antonio Baiocco e Fabio Morici, con la collaborazione di Claudia Gerini.

La trama. Ogni giorno Emma (Claudia Gerini) fa counseling online correndo sul suo tapis roulant. Sblocca le vite degli altri mentre la sua resta immobile. Non esce mai di casa, e non fa entrare nessuno nella sua vita. Tra i suoi pazienti c’è chi è sottoposto a violenza domestica, chi non ha il coraggio di affrontare la propria omosessualità, chi soffre di insonnia a causa dei sensi di colpa. L’illusorio equilibrio di Emma si spezza quando sua sorella, dopo 26 anni di silenzio, irrompe nella sua fortezza con una richiesta insostenibile, che la costringerà Emma ad affrontare i fantasmi del passato.

In questo film, Claudia Gerini-Emma si mette in gioco in modo totale per riprendere quei pezzi di vetro di una personale claustrofobia esistenziale