Tappa a Napoli per «Quattro matrimoni»

Se c’è una città capace, come nessun’altra al mondo, di mixare folklore e tradizione, panorami mozzafiato e ospitalità calorosa, quella è Napoli. La sua energia e la sua bellezza scorrono in ogni strada, in ogni palazzo: vivere a Napoli è un’esperienza irripetibile. Ci sono alcune occasioni particolari in cui tutto questo emerge con forza quanto mai vibrante, ad esempio i matrimoni. Costantino Della Gherardesca non poteva sottrarsi a questo imperdibile spunto per «Quattro matrimoni», che nella prossima puntata in programma oggi su Sky e in streaming su Now, metterà in sfida proprio 4 spose campane, tutte provenienti da Napoli e dintorni. Tra l’immancabile «tema mare» scelto per le cerimonie e il desiderio di creare, per gli invitati, un divertimento «esagerato», le nozze napoletane saranno giudicate con rigore dalle spose e commentate con il classico irresistibile sarcasmo da Costantino.

Non cambia il meccanismo dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia: quattro spose campane saranno invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose «ospiti» non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Conduttore, anima e arbitro della gara, a Costantino spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco, raccogliere i commenti delle spose, ma anche commentare lui stesso con il suo humour inconfondibile i matrimoni. Lo fa, quest’anno, nella «sua» stupenda villa alle porte di Roma, seduto su un comodissimo divano davanti a uno schermo, guardando le immagini delle cerimonie e dei party: non si risparmierà nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti.