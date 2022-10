Dodici talenti per sei «sedie» a X-Factor 2022: via ai bootcamp

Terminata la fase delle «Audition», è arrivato l’atteso appuntamento dei «Bootcamp» di X Factor 2022, con l’adrenalinico momento delle sedie che metterà i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nella condizione di fare le loro scelte definitive per costruire il proprio roster da portare ai «Live Show». Una puntata temutissima e imprevedibile quella in arrivo stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Torneranno sul palco 12 concorrenti per ciascuno dei giudici a formare dei roster eterogenei, composti solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step di selezione e alla progettualità artistica di ciascuna delle proposte. Si tratta di: Santi Francesi, ossia, Alessandro De Santis (voce, chitarra) e Mario Lorenzo Francese (tastiere, sintetizzatore, producer; Matteo Siffredi; Lucrezia Maria Fioritti; Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta); Marco Zanini; Jacopo Rossetto; Wiam Ait Bakrim (in arte Wiem); Gemini Blu con Osasmuede Aigbe e Giacomo Sansoni; Lina Lane (in arte Kenza); Alessandra Benedetti; i Moise con Greta Rampoldi (voce), Luca Corbs (basso), Matteo Rampoldi (batteria) e Luca Vita (chitarre e produzione); i Tropea con Lorenzo Pisoni, Pietro Selvini, Domenico Finizio, Claudio Damiano. Ad attenderli ci saranno le 6 sedie che, una volta riempite dalle decisioni dei giudici, daranno il via al meccanismo degli switch. Una scelta per nulla facile - che darà ufficialmente il via alla gara anche tra i quattro giudici, impegnati per la prima volta singolarmente al tavolo - e che vedrà il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano esprimersi e far sentire la propria voce diventando a tutti gli effetti il «quinto giudice» della competizione. Nel backstage a scandire i tempi, i verdetti e le emozioni dei «Bootcamp», la conduttrice Francesca Michielin.