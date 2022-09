Il thriller «Witness - Il testimone» del regista Peter Weir con il fascino di Harrison Ford

A Harrison Ford non difettano fascino, bravura e carisma. Nel film Witness - Il testimone, del 1985, diretto da Peter Weir, incontriamo l’attore americano - celebre urbi et orbi per il suo Indiana Jones nella saga di Steven Spielberg - in gran spolvero vestire i panni dell’ispettore John Book alle prese con un caso di omicidio che vede come testimone un bambino della comunità religiosa Amish.

Il film, in onda stasera alle 21 su Iris - vinse due premi Oscar su 8 candidature nel 1986 (Migliore sceneggiatura originale a Earl W. Wallace, William Kelley e Pamela Wallace e Miglior montaggio a Thom Noble). Grazie a quest’interpretazione, Harrison Ford ottenne la sua unica candidatura alla statuetta come miglior attore protagonista. Nel cast anche Kelly McGillis, Danny Glover, Viggo Mortensen, Lukas Haas, Josef Sommer.

La pellicola si apre con le immagini del piccolo Samuel Lapp, figlio di Rachel, una giovane vedova appartenente agli Amish, che involontariamente assiste all’assassinio di un uomo nei bagni pubblici della stazione ferroviaria di Philadelphia. L’ispettore Book, chiamato ad occuparsi del caso, scopre che l’omicida è un poliziotto corrotto.

Ferito e braccato, Book si rifugia all’interno della comunità Amish dove viene curato da Rachel. Scatta l’amore fra i due e l’ispettore pian piano comincia ad adattarsi all’austera e antica vita della comunità. Ad un certo punto si rende conto di non essere più al sicuro e decide di andarsene.

Ma è impossibile perché gli assassini sono già lì. La situazione si complica sempre di più innestando la grande difesa degli Amish...