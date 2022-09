«La cuoca del Presidente» menù francesi e colpi bassi nelle cucine dell’Eliseo

Un tuffo nella sofisticata ed elegante cucina francese col film La cuoca del Presidente (Les Saveurs du palais) (2012), per la regia di Christian Vincent. Nel cast Catherine Frot, Jean D’Ormesson, Hippolyte Girardot, Arthur Dupont, Jean-Marc Roulo. La pellicola - in onda stasera alle 21.30 su Tv8 - è ispirata alla vita di Danièle Mazet-Delpeuch, che fu la cuoca personale del presidente François Mitterrand dal 1988 al 1990. Protagonista della storia è Hortense Laborie, una celebre e stimata cuoca che cucina per gli operai impegnati in una missione in Antartico. Molti anni prima aveva lasciato la sua fattoria nel Périgord perché, con sua grande sorpresa, il Presidente della Repubblica francese l’aveva nominata responsabile della sua cucina personale all’Eliseo.

Scontrosa e riservata, Hortense non ama parlare di quegli anni, lei sta sempre in cucina auspicando di preparare l’ultima cena prima prima di ripartire ancora una volta alla ricerca di una terra che possa accogliere la sua coltivazione di tartufi. Ma i ricordi riemergono e con quelli le gelosie di «palazzo» di cui erano artefici chef invidiosi del suo talento. Nonostante tutte le «guerre ai fornelli», Hortense riesce ad imporsi per il suo carattere forte. Così, grazie alla genuinità e la squisitezza dei suoi menù sedurrà in poco tempo il Presidente, ma ciò che accade dietro le quinte, nelle stanze del potere, le creerà non pochi ostacoli.