«Amore e inganni» di Stillman scene e costumi sontuosi nel Regno Unito di fine ‘700

Un tuffo nel Regno Unito alla fine XVIII secolo con Amore e inganni (Love & Friendship), film del 2016 diretto da Whit Stillman. Nel cast: Kate Beckinsale, Xavier Samuel, Morfydd Clark, Emma Greenwell, Tom Bennett.

La pellicola, feconda di scenari e costumi sontuosi, in programma stasera alle 21.10 su Tv 2000 - è liberamente ispirato all’opera minore Lady Susan di Jane Austen.

Rimasta vedova per l’improvvisa morte del marito, lady Susan lascia la residenza di Langford assieme alla figlia Frederica per andare a vivere a Churchill, dai parenti del defunto consorte. Qui, la cognata Catherine diffida fortemente di lei, ma sembra aver nessun potere per contrastare il progetto dell’affascinante vedova, che intende sedurre il fratello di Catherine, Reginald, e far sposare la figlia con il ricchissimo ma stupido sir James Martin.

Il film propone un’accurata ricostruzione di ambienti, scenari e abiti, accanto a dialoghi accattivanti. Una sceneggiatura in linea con la narrazione della Austen, seppur Lady Susan sia considerato un romanzo minore della sua produzione letteraria. La protagonista, una magnifica Kate Beckinsale, è personaggio controverso, una prestigiatrice degli affetti e dei destini, che nel corso della storia, si impara ad ammirare e amare, anziché detestare.

La pellicola, a fronte di un budget di 3 milioni di dollari ne ha incassati circa 19 tra Stati Uniti e resto del mondo.