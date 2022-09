Cosmary Fasanelli, velina brindisina a «Striscia la notizia»

La ballerina brindisina Cosmary Fasanelli sarà una delle due nuove veline di Striscia la Notizia. Mora, atletica, la ballerina, che ha preso parte alla passata edizione di Amici, è ai nastri di partenza per esibirsi sul bancone del celeberrimo tg satirico di Antonio Ricci accanto ad Anastasia Ronca (la bionda, di Somma Vesuviana, Napoli), che ripartirà ufficialmente il prossimo 27 settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessandro Siani (già in coppia lo scorso anno con Vanessa Incontrada) e Luca Argentero (l’amatissimo protagonista di Doc Nelle Tue Mani).

Cosmary Fasanelli, 22 anni, cresciuta praticando molti sport, studia danza dall’età di tre anni e mezzo. Il suo debutto televisivo a 17 anni nel programma a Tú sí que vales (Canale 5). La brindisina si trasferisce a Milano e partecipa come ballerina in numerosi programmi televisivi e come concorrente al talent show di Maria De Filippi, Amici (Canale 5). Una scuola che lei stessa considera molto formativa. Cosmary - che porta il nome della nonna - si definisce «una ragazza solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica».

Riparte, dunque, la nuova stagione di Striscia la Notizia, il programma televisivo ideato dal «corrosivo» Antonio Ricci, in onda su Canale 5 dall’11 dicembre del 1989. Quest’anno la trasmissione Mediaset festeggerà la 35sima edizione tra conferme nell’affiatata squadra di inviati e le già citate novità soprattutto sul fronte della conduzione. Nel corso della stagione, in ogni caso, il pubblico televisivo potrà rivedere la coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.