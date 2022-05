«C’era una volta a... Hollywood» col duo Pitt-DiCaprio nel magico mondo di Tarantino

È rimasta negli annali la scena in cui uno scultoreo Brad Pitt (all’epoca 56enne) a petto nudo cerca di di far funzionare l’antenna tivù sul tetto di una casa in un caldo pomeriggio estivo a Los Angeles. Lo si ama o lo si odia C’era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), film del 2019 scritto, diretto e co-prodotto da Quentin Tarantino, in onda stasera alle 21.20 su Rai 4.

Duo «esplosivo» al timone della pellicola: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, appunto, e con loro Margot Robbie. Il film, che rappresenta, dopo Bastardi senza gloria e Django Unchained, il capitolo conclusivo della Trilogia del revisionismo storico di Tarantino, vinse due premi Oscar - Miglior attore non protagonista a Pitt e Migliore scenografia a Barbara Ling e Nancy Haigh - tre Golden Globe, un Bafta e un premio ai Sag Awards.

Siamo nel 1969 e la storia segue le vicende di un attore televisivo in declino (Rick Dalton, interpretato da DiCaprio) e della sua controfigura (lo stuntman Cliff Booth/ Pitt), che, intenti a farsi strada nell'industria cinematografica hollywoodiana, si ritrovano ad essere vicini di casa di Sharon Tate (Margot Robbie), appena qualche mese prima del massacro di Cielo Drive.

L’opera tarantiniana viene definita semi-realistica in quanto alcuni passi della storia sono stati modificati rispetto a quella reale. Gli attori hanno detto di aver partecipato alle audizioni senza sapere che ruolo avrebbero interpretato, vista la segretezza in cui era tenuta la sceneggiatura. Nel cast figurano, fra gli altri, Al Pacino (Marvin Schwarzs), Damon Herriman (Charles Manson), Dakota Fanning (Lynette Fromme) e Rafal Zawierucha (Roman Polanski). [red.spett.]