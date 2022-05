Maratona d’arte e ironia con Raimondo Vianello nel centenario della nascita

In occasione del centenario della nascita di Raimondo Vianello (7 maggio 1922, Roma), considerato una delle colonne portanti del varietà italiano, la Rai rende omaggio al grande artista - morto il 15 aprile 2010 a 88 anni, seguito cinque mesi dopo dall’inseparabile moglie Sandra Mondaini, compagna di vita e sulla scena - con una lunga programmazione. Dopo il prologo di ieri ai Fatti vostri (Rai 2), oggi Vianello sarà al centro di spazi di approfondimento su Rai Uno Unomattina in Famiglia alle 9 e Dedicato alle 14, in terza serata a Sottovoce, condotto da Gigi Marzullo, verrà riproposta una sua intervista.

Anche Rai Cultura ricorda l’artista proponendo alle 18.30 sul suo canale Rai Storia, la puntata Raimondo Vianello. La fantasia al potere per il ciclo Storie della Tv, la serie di Alessandro Chiappetta ed Enrico Salvatori, scritta con Stefano Di Gioacchino e con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso. Sul portale raicultura.it sarà disponibile uno speciale con alcuni degli sketch e delle parodie più noti e amati del comico-gentiluomo della tv italiana. Il documento è arricchito da un ricordo personale di Enrico Vaime. RaiNews24 ne parlerà con servizi, estratti di teca e ospiti in studio. RaiPlay pubblicherà una collezione dedicata, a cura della redazione RaiPlay Teche, con alcuni contributi di varietà e programmi televisivi già a catalogo oltre a una miscellanea di clip con sketch di Vianello e apparizioni tv (tra gli altri, l’intervento con Sandra Mondaini a «Studio Uno», l’incipit del Sanremo '98 da lui presentato). Saranno, inoltre, in evidenza in Home Page e nella sezione dedicata numerosi film, interpretati da Raimondo Vianello. Per quanto riguarda la radio, l’omaggio sarà su Radio 1 nei programmi Radio anch’io sabato, Mary Pop live e Prima Fila.