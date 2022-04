Folgorante «Gaslit»: il Watergate con Roberts e Penn

Una vera bomba, sotto tutti i punti di vista. Gaslit, in streaming da oggi su Starzplay, racconta i retroscena dello scandalo Watergate da una prospettiva diversa, quella di Martha Mitchell, moglie di John Mitchell, procuratore generale ai tempi di Nixon. Personaggio scomodo, ribattezzata da molti Mouth of South, la bocca del Sud, oltre a essere la regina della vita sociale, parlava troppo, soprattutto con i giornalisti, beveva ed era famosa per le sue dichiarazioni contro la guerra.

Questa donna dal carattere impetuoso e dalla lingua tagliente è interpretata magnificamente da Julia Roberts, ai vertici della sua carriera. Senza nulla togliere a Sean Penn, imbruttito, ingrassato e senza capelli per rendere la somiglianza completa con il vero Mitchell, spietato, crudele ma molto innamorato di Martha e fedele a Nixon.

La loro storia è il cuore della serie, insieme alla missione capitanata da Gordon Liddy (grande prova anche di Shea Whigham), mente dell’operazione Watergate, la roccaforte dei democratici a Washington. Mentre la relazione burrascosa dei Mitchell svela una grande passione e altrettanta ferocia, il complotto della banda entra nel vivo, in ballo c’è la rielezione di Nixon, ma il tentativo di spiare i segreti degli avversari, fallisce miseramente. Mentre John cerca di depistare l’opinione pubblica, Martha è la prima a dire la verità. I fatti sono noti, lo scandalo travolge Nixon, costretto a dimettersi. Il dietro le quinte sembra un misto di fantascienza e idiozia, se non sapessimo che è andata davvero in quel modo. Oltre alle prove gigantesche degli attori, la serie è scritta benissimo, i dialoghi folgoranti.