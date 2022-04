Cassel e Seydoux nell’eterna favola di Bella e la Bestia

Lunedì di Pasquetta in compagnia di un film favolistico francese con protagonisti Vincent Cassel e Léa Seydoux. Domani, alle 21.30, va in onda su Tv8 La bella e la bestia (La Belle et la Bête), diretto da Christophe Gans (2014). La pellicola è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba La bella e la bestia.

La trama. Un ricco mercante, un giorno, perde tutte le sue ricchezze in mare e con i figli si trasferisce in campagna per nascondere la sua disavventura. Un giorno, la fortuna sembra sorridere di nuovo alla famiglia e il mercante decide di esaudire i desideri delle sue tre figlie: le maggiori vogliono abiti, profumi e scarpe mentre la minore, la candida Belle, vuole solo una rosa. Il mercante, però, cade nel tranello di una tenebrosa Bestia che chiede «una vita per una rosa». Belle si sacrifica al posto del padre, ma invece di ucciderla, la Bestia la tiene prigioniera nel suo regno boscoso e magico. Così decide di scoprire il passato del suo carceriere: un segreto oscuro e triste si cela nella storia della Bestia, Belle è l’unica che può salvarlo e restituirgli la libertà e l’amore.

Il film pullula di personaggi dalle molteplici sfaccettaure, dalla stessa Belle, ragazza bellissima e genuina, ma anche audace e testarda, alla Bestia / il Principe, un essere spaventoso e misterioso; da Perducas, losco e meschino, che ha un conto in sospeso con il fratello maggiore di Belle, Maxime, alla veggente Astrid, donna saggia e amante di Perducas. E c’è la Principessa, un tempo il grande amore del Principe, ma che purtroppo finisce involontariamente per ucciderla e come punizione viene trasformato in una Bestia. Infine, le Tadum, piccole creature simpatiche e indifese, somiglianti a dei cani che diventeranno grandi amici di Belle durante la sua spericolata permanenza al castello.