«Migliori nemici» un film manifesto contro il razzismo

Metti un’attivista per i diritti civili nella Carolina del Nord, anno di (dis)grazia 1971 e un leader locale del Ku Klux Klan. Otterrai la pellicola Migliori nemici, film del 2019 in programma questa sera su Rai Uno (ore 21,25).

Diretto da Robin Russell, è l’adattamento cinematografico del libro: The Best of enemies: Race and Redemption in the New South di Osha Gray Davidson.

E sono proprio le vicende dell’attivista dei diritti civili Ann Atwater (interpretata da Taraji P. Henson) e del leader del Ku Klux Klan C. P. Ellis (interpretato da Sam Rockwell) ad essere al centro del film.

La storia prende le mosse dall’incendio in una scuola elementare per bambini di colore di East Durham, nella Carolina del Nord.

L’incidente rende indifferibile ormai il delicato problema dell'integrazione scolastica: i neri possono frequentare le scuole finora solo per bianchi? L’interrogativo pesa sulla storia condizionandola.

L'amministrazione della cittadina americana, ultraconservatrice, rimanda il problema finché questo arriva all’esame degli organi statali e viene affrontato con il ricorso alla charrette, uno strumento di democrazia partecipata che ha avuto successo in altre comunità.

Atwater ed Ellis, malgrado l’odio razziale e lo scontro feroce fra le due realtà che rappresentano, accetteranno di collaborare in un crescendo di reciproca comprensione. Fino alla clamorosa rottura di Ellis con il Ku Klux Klan e con l’avvio di un suo percorso di impegno per l’integrazione.