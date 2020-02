Bari, «Il malato immaginario» al Duse

La Compagnia Artemisia Teatro mette in scena «Il malato immaginario» di Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière, riduzione e regia di Ernesto Marletta. Dal 2 al 13 febbraio 2020 al Teatro Duse in viale Domenico Cotugno, 21 a Bari.

Orari: Il giorno 9 il febbraio alle 19; il 4, 5, 6, 7, 8, febbraio e l’ 11, 12, 13 febbraio alle 21.