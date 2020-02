Geppi Cucciari in «Perfetta»

Arriva in Puglia, nel circuito del Teatro pubblico pugliese, l’attrice Geppi Cucciari con «Perfetta» di Mattia Torre.

Lo spettacolo va in scena sino a domenica 9 febbraio 2020, al teatro Piccinni di Bari in corso Vittorio Emanuele n. 84, feriali alle ore 21 e festivi, alle 18, mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.15, al teatro Curci di Barletta in corso Vittorio Emanuele n. 71.