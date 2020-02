Bisceglie, «Hotel Dorian Gray»

In collaborazione con il Teatro del Viaggio e la Nuova Accademia Orfeo, il Rotary Club Bisceglie presenta domenica 9 febbraio 2020, per la sua prossima raccolta fondi a favore della Caritas, lo spettacolo «Hotel Dorian Gray».

Un teatro-concerto ispirato al celebre romanzo di Oscar Wilde, con un massiccio inserimento di canzoni tratte dal repertorio di musica leggera italiana e del pop internazionale. Un debutto teatrale che avrà luogo all’interno di un vero e proprio hotel, il Salsello, a Bisceglie.

In considerazione del gran numero di richieste, alla pomeridiana delle ore ore 18, già sold-out, si aggiunge una replica straordinaria alle 21.

Ultimi biglietti in prevendita al Prendi Luna Book & More, via Tupputi 15 a Bisceglie - 080/8092484.