Taranto, garante per la tutela degli animali: Melucci nomina l’avvocato Tracuzzi

TARANTO - Il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato il decreto di nomina che istituisce il garante per la tutela degli animali, figura importante e fondamentale, già prevista dal regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali che era stato approvato durante il primo mandato dell’amministrazione Melucci. «Chiudiamo il cerchio, con la nomina dell’avvocato Tracuzzi – ha spiegato il primo cittadino – il cui profilo professionale è apparso più in linea con gli obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere riguardo la tutela degli animali. Un principio, va ricordato, che è stato anche inserito nella nostra Costituzione».

L’avvocato Tracuzzi, infatti, oltre ad esser stata docente proprio in materia di tutela degli animali e dell’ambiente, è stata volontaria dell’Anpa di Grottaglie, coordinatore nazionale della stessa associazione dal 2008 al 2012 e ha svolto attività di consulenza per reati contro gli animali e l’ambiente. «Il “Garante per la tutela degli animali” – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Laura Di Santo – collaborerà a titolo gratuito con l’amministrazione e sarà l’interfaccia tra l’amministrazione e tutte le associazioni animaliste del territorio, nonché le altre istituzioni che abbiano specifiche competenze in materia».