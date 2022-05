Taranto, commemorato il capitano Basile, 42 anni fa l’omicidio di mafia

TARANTO - A 42 anni dall’efferato omicidio, la città di Taranto ricorda il Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, barbaramente ucciso a Monreale (PA) il 4 maggio 1980 da tre sicari di cosa nostra mentre erano in corso i festeggiamenti per la ricorrenza del SS. Crocifisso.

Nel corso dell’odierna cerimonia dell’alzabandiera, infatti, gli Allievi ed il quadro permanente della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto hanno partecipato ad un breve momento di raccoglimento commemorativo, nel corso del quale è stata richiamata la modernità dell’esempio dato dal Capitano Basile, la cui memoria deve fungere da guida per tutti i giovani Carabinieri in via di formazione.