Ex Ilva: domani a Taranto incontro azienda-sindacati su Cigs

TARANTO - Acciaierie d’Italia ha convocato per domani, alle ore 11.30, le organizzazioni sindacali per una prima riunione illustrativa con la Direzione tecnica dello stabilimento di Taranto, in merito alla procedura della cassa integrazione straordinaria che partirà il 28 marzo e per avviare un percorso di lavoro su investimenti, prospettive occupazionali, industriali e ambientali. Lo rende noto la Fiom Cgil spiegando che la prossima settimana saranno invece convocate le Rappresentanze sindacali unitarie di area per avviare una discussione sui numeri dell’ammortizzatore sociale. Si partirà lunedì 21 marzo dall’Area Ghisa.