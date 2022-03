Taranto, il progetto "Green passage" per riassumere i 130 lavoratori ex "Isolaverde"

TARANTO - Kyma Servizi, società partecipata del Comune di Taranto, ha sottoscritto con i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti e le Rappresentanze sindacali aziendali, l’accordo propedeutico alla pubblicazione del bando del progetto denominato «Green Passage», che consentirà di riassumere i 130 lavoratori ex Taranto Isolaverde rimasti disoccupati a seguito della scadenza del progetto di bonifica leggera «Verde Amico».

Il consiglio di amministrazione di Kyma Servizi (composto dal presidente Francesco D’Errico, dalla vicepresidente Anna Maria Franchini e dal consigliere Claudio Stola), già nei giorni scorsi, incontrando un gruppo di lavoratori, aveva garantito tempi celeri per l’avvio del progetto di durata biennale. Chiuso l'accordo sindacale e in ottemperanza a quanto previsto nello stesso, a breve l’azienda pubblicherà la procedura selettiva. Finanziato dalla Regione Puglia per 6 milioni di euro a valere sui fondi Fsc (sviluppo e coesione), «Green Passage» prevede la rivalorizzazione delle aree verdi degradate esistenti sul territorio comunale oltre alla manutenzione e realizzazione di nuove aree a verde attrezzato e il recupero dei relitti stradali in area urbana.