Giochi del Mediterraneo a Taranto, via libera al finanziamento di 150 milioni di euro

Taranto - «150 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto: è passato in Commissione Bilancio del Senato l’emendamento di Forza Italia per finanziare adeguatamente il grande evento programmato per il 2026». Lo annunciano in una nota il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, ed il vice vicario, Dario Damiani.

«Siamo orgogliosi di questo successo - aggiungono - per la città di Taranto e per tutta la Puglia, visto che i giochi si svolgeranno anche negli impianti sportivi delle altre province ed in particolare di Bari, Brindisi e Lecce. Purtroppo, qualcuno aveva pensato di assumere impegni senza assicurarsi prima della consistenza di una copertura finanziaria e, quindi, abbiamo ritenuto di dover porre rimedio. Ce l’abbiamo fatta! Ringraziamo tutta la Commissione Bilancio del Senato per aver accolto la nostra proposta, i colleghi di Forza Italia che hanno presentato l'emendamento ed il ministro Carfagna che reso disponibili le risorse». «Un importante lavoro di squadra - concludono - per assicurare lo svolgimento dei Giochi a Taranto che, diversamente, non sarebbero stati supportati dai fondi necessari».

I Giochi del Mediterraneo ospiteranno 26 nazioni che si sfideranno su 23 discipline in 21 comuni delle province di Taranto, Brindisi e Lecce.