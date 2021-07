Covid in Puglia, 44 positivi nelle carceri: solo a Taranto 38 casi

BARI - Diminuiscono i positivi al Covid nelle carceri pugliesi. Al 5 luglio, data dell’ultimo report nazionale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, i contagiati erano complessivamente 44 (43 detenuti e un poliziotto), rispetto ai 52 rilevati il 21 giugno scorso. L'unico focolaio ancora attivo è quello nel penitenziario di Taranto, dove i detenuti positivi sono 38, quasi il 90% del totale, uno dei quali ricoverato in ospedale. I contagi sono invece diminuiti in queste due settimane fino quasi ad azzerarsi nelle altre carceri della regione, con un detenuto ancora positivo in ciascuno degli istituti penitenziari di Altamura, Bari, Foggia, Lecce e San Severo, tutti asintomatici. L’unico agente di Polizia penitenziaria tuttora contagiato è in servizio nel carcere di Turi.