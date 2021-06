Taranto, due arresti per spaccio

Taranto - Due arresti, con l'accusa di spaccio, in via Plinio. I Falchi della Squadra Mobile hanno fermato due uomini, entrambi tarantini, uno di 42 anni, l'altro di 25, già noti per le loro precedenti attività di spaccio. Uno, il più giovane, fungeva va da palo, spesso seduto su uno scooter parcheggiato all’ingresso del caseggiato, l'altro si muoveva all'interno dei palazzi, custodendo in un marsupio le dosi già pronte per lo spaccio dei clienti.

I poliziotti sono riusciti a sorprendere l'uomo col marsupio. Al suo interno hanno trovato più di 60 dosi di cocaina, tutte termosaldate, e 7 piccole stecche di hashish, oltre a 50 euro in banconote di piccolo taglio. Una ulteriore perquisizione ha permesso di recuperare sopra un muro, sul quale l'uomo era stato visto più volte salire, un pacchetto di sigarette con altre 6 stecche di hashish identiche a quelle trovate nel marsupio.

Fermato anche il palo, che accortosi della presenza dei poliziotti, aveva a gran voce provato ad avvertire il suo complice.

Entrambi rispondono di spaccio. Il 42enne è finito in carcere, il 25enne è ai domiciliari.