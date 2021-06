Taranto, 22 auto danneggiate in una sola notte per rubare dagli abitacoli: 57enne in carcere

Un pregiudicato tarantino di 57 anni lo scorso mese di maggio fu colto sul fatto mentre alle primissime ore del mattino, dopo aver infranto il vetro di un’auto in sosta, aveva rubato all’interno dell’abitacolo.

I poliziotti lo sorpresero e lo fermarono nelle strade limitrofe della centralissima via D’Aquino mentre cercava di fuggire a bordo di un monopattino rubato poco prima. In suo possesso furono trovati e sequestrati numerosi armesi per lo scasso custoditi all’interno di un marsupio che il ladro portava a tracolla.

Nella successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti recuperarono altra refurtiva. Il 57enne fu arrestato e sono state avviate indagini che hanno permesso di accertare che solo in quella notte il ladro aveva compiuto furti, danneggiando ben 22 auto in una vasta zona della città che andava da Viale Virgilio fino a Viale Magna Grecia.

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona interessata, gli investigatori hanno più volte accertato la presenza del pregiudicato, immortalato anche durante le sue furtive azioni. Più di 40 sono le denunce a suo carico per reati contro il patrimonio, e l’Autorità Giudiziaria Competente ha emesso nei suoi confronti una misura di custodia cautelare in carcere.

Provvedimento che è stato notificato all’interessato attualmente già detenuto per altra causa nel carcere di Taranto.