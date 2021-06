Taranto, le Ferrari del mare conquistano tutti

Taranto - Entra nel vivo l’Italy Sail Grand Prix, l’unico evento italiano di SailGP, il campionato di punta dei catamarani volanti F50 nel quale, oggi e domani, si affronteranno sul campo di regata di Mar Grande otto team che ieri hanno sfilato nel canale navigabile, con il ponte girevole aperto per l’occasione. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi al teatro Fusco.

«Con il suo porto e le sue industrie Taranto - ha detto il sindaco Rinaldo Melucci - ha rappresentato per lungo tempo una delle più importanti città per il sistema economico italiano. Oggi la città sta rapidamente cambiando pelle, desiderava raccontare al mondo questa trasformazione e una nuova immagine, più legata alla cultura, allo sport, all'ambiente, al turismo, al recupero delle sue radici marinare e mercantili, insomma ad un modello di sviluppo più sostenibile. Ospitare un evento prestigioso e al tempo stesso così complesso come SailGP è per la nostra comunità una prova di maturità e di consapevolezza verso ciò che ci attende nel prossimo futuro. La città e le sue infrastrutture stanno rispondendo nel migliore nei modi, siamo molto soddisfatti.

Quando abbiamo selezionato SailGP, come decisiva tappa di avvicinamento verso i XX Giochi del Mediterraneo del 2026, non lo abbiamo fatto soltanto per l’attesa cospicua ricaduta economica, che per altro si sta già materializzando per la grande pubblicità che un simile evento avrebbe consentito al nostro bellissimo territorio». Alfredo De Liguori, responsabile marketing dell’agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, ha sottolineato che «ospitare la regata velica internazionale SailGP a Taranto è una grande opportunità per tutta la destinazione turistica Puglia e fa onore alla sua antica storia marinara».

Checco Bruni, flight controller Japan SailGP Team, ha rimarcato che «è un immenso piacere venire qui, a casa, in Italia, a Taranto. Voglio congratularmi con il sindaco per il lavoro svolto. Già i primi giorni di allenamento hanno mostrato cosa può diventare Taranto per la vela: un perfetto stadio per le competizioni, con un campo di regata riparato, acque piatte e condizioni meteo varie con brezze sia leggere che più sostenute. Sono sicuro che sarà un grande spettacolo. Il pubblico potrà assistere a regate appassionanti con le barche a stretto contatto. Con SailGP vogliamo mostrare a tutto il mondo che Taranto è un sito perfetto per praticare la vela. Mi piacerebbe tanto vedere un team italiano in futuro in SailGP, stiamo lavorando sodo per riuscirci, dobbiamo farcela e spero di avere buone notizie da dare prossimamente».

Il SailGP Race Village di Taranto è stato allestito sul lungomare, nella storica Rotonda Marinai d’Italia. Allestito in collaborazione con Cantine San Marzano e con area ristoro, il Race Village permetterà, nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio, di seguire i commenti live delle regate e di assistere alla cerimonia di premiazione degli equipaggi. I biglietti per accedere sabato e domenica alle tribune, ascoltare i commenti live della gara e partecipare alla cerimonia di premiazione, saranno in vendita a 22,55 euro anche nella biglietteria del Race Village, aperta dalle 11,30 alle 15. Ancora disponibili biglietti per domani a bordo delle motonavi Clodia e Adria per vivere le emozioni delle regate direttamente in mare.