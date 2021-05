Taranto, tenta di rapinare un anziano: inseguito e arrestato

Taranto - Tenta di rapinare un anziano passante in via Di Palma, ma viene inseguito da un gruppo di allievi carabinieri e arrestato dalla Polizia di Stato.

In carcere è finito un uomo di origini nigeriane. Nel pomeriggio di ieri alcuni allievi della Scuola Carabinieri di Taranto in libera uscita, passeggiando a piedi, hanno soccorso un anziano signore rimasto vittima di un tentativo di rapina.

Gli allievi, insieme ai poliziotti, nel frattempo giunti in via Di Palma, si sono messi sulle tracce del presunto autore della fallita rapina, già noto alle Forze dell’Ordine. Ma non è stato facile. L'uomo, dimenandosi,ha cercato di colpire a testate chiunque si avvicinasse. Solo dopo alcuni minuti i poliziotti, con l'ausilio di un equipaggio dei Carabinieri nel frattempo giunto sul posto, sono riusciti a far salire il rapinatore sulla Volante per poi accompagnarlo negli Uffici della Questura. Per lui è stato necessario anche l'intervento del 118.

Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e tentata rapina, è stato accompagnato In carcere. Ha numerosi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, percosse aggravate, lesioni personali e rapina impropria. Su di lui pure un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso lo scorso 11 maggio dal Prefetto di Taranto.