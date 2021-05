Taranto, falsi incidenti per avere soldi dalle assicurazioni: 6 arresti

Alle prime ore di questa mattina, la polizia stradale di Taranto ha dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere, 5 agli arresti domiciliari ed un obbligo di presentazione agli uffici della polizia giudiziaria, a carico di altrettante persone residenti nella provincia jonica. Sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali, attraverso un'articolata rete criminosa strutturata per conseguire l’indennizzo delle compagnie di assicurazioni attraverso la falsificazione, alterazione e pre-costituzione di documentazione.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in mattinata.