Guardia di finanza sequestra beni a ex Presidente Ordine Avvocati di Taranto

TARANTO - La Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell’ex presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Angelo Esposito, emesso dal gip Benedetto Ruberto su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone. Esposito è accusato di essersi appropriato di risorse dell’Ordine, distraendole dagli scopi istituzionali, per complessivi 184.503,35 euro, in parte restituiti. Il provvedimento di sequestro, chiesto e ottenuto dalla Procura di Taranto, è stato emesso al termine del primo grado di giudizio, in cui il professionista è stato condannato con rito abbreviato per peculato alla pena di due anni di reclusione e contestualmente è stata disposta la confisca di 84.503,35 euro. La somma è pari alla differenza tra la somma complessivamente distratta e quella già restituita all’Ordine degli Avvocati. Secondo le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto anche attraverso accertamenti bancari e della documentazione contabile dell’Ordine, il professionista aveva attinto dai conti dell’ente utilizzando carte di credito e assegni bancari.