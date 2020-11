Arcelor Mittal, sindaco Taranto: «gli impianti cadono a pezzi»

TARANTO - «È sconfortante dover commentare ogni volta questi incidenti, è ormai chiaro che gli impianti cadono a pezzi ed è riprovevole che l’azienda, innanzi alle denunce delle organizzazioni sindacali, non abbia di meglio da fare che provare a mettere il bavaglio ai lavoratori con provvedimenti punitivi». Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci dopo l’incendio a un nastro trasportatore dello stabilimento ArcelorMittal che domenica sera ha provocato la fuoriuscita di fiamme e fumo nero che hanno destato allarme. Diversi cittadini hanno documentato l’episodio con foto e video postati sui social network.

«L'azienda - aggiunge il sindaco - avrebbe affermato che si sia trattato di un impianto in manutenzione straordinaria, dunque vuoto di ogni prodotto, e che a causa dell’attrito sviluppato proprio da queste attività abbia preso fuoco. Dai repentini sopralluoghi di Arpa Puglia e per mezzo della rete delle centraline esterne allo stabilimento si è potuto verificare che l’evento non ha inciso sulla qualità dell’aria dell’abitato vicino». Ma «evidentemente - osserva ancora Melucci - quelle manutenzioni a cui assistiamo impotenti non sono sufficienti e non tendono ad un vero aggiornamento tecnologico, come richiesto a gran voce dalla città. È uno dei motivi per i quali siamo oggi molto critici con le ulteriori dilazioni degli interventi previsti dall’Aia da parte del Ministero dell’Ambiente e con ipotesi di accordo sul futuro dell’ex Ilva che non tengano al primo posto la salute e l’ambiente circostante. Questa volta è andata bene e nessuno si è fatto male, ma come fanno a dormire la notte i responsabili di questa situazione?».

«Torno ad appellarmi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte - conclude il sindaco - perché non consenta che Taranto viva ancora sotto quella che ArcelorMittal vuole far passare come normalità».