Covid e scuola, il sindaco di Taranto: «meglio non tutti subito in presenza»

TARANTO - «Siamo vicini a tutti i nostri dirigenti scolastici in questo momento così complesso e intendiamo rafforzare il nostro supporto tecnico-organizzativo, per colmare lacune che non sono di stretta competenza del Comune di Taranto. Ma i dirigenti scolastici non devono frettolosamente e perentoriamente evadere dalle responsabilità dell’ordinanza regionale, richiamando tutti alla didattica in presenza già da domani. Occorre prudenza e un grande sforzo operativo». Lo afferma il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, a proposito dell’organizzazione nelle scuole pugliesi dove da domani si potrà scegliere se seguire in presenza o in Dad.

Il primo cittadini sottolinea che «il Covid-19 sta riempiendo le corsie dei nostri ospedali, aumentano i decessi, la situazione non va presa alla leggera, e per chi decide di rientrare a scuola il rispetto delle regole deve essere ancora più stringente».

«Martedì prossimo - annuncia - sentiremo tutti i dirigenti scolastici e anche le organizzazioni sindacali, per comprendere come ricercare insieme un punto di equilibrio e sostenere al meglio la didattica mista». «Hanno ragione, probabilmente - conclude il sindaco - quegli addetti ai lavori che chiedono di abituarci e strutturarci ad un sistema di stop&go per la didattica in presenza»