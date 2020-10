Coronavirus, in quarantena due equipaggi del 118 nel Tarantino

Sono in quarantena due equipaggi del Servizio 118 di Taranto affidato alle Associazioni Help di Ginosa e Misericordia di Crispiano. A darne notizia è la Cisl funzione pubblica Taranto-Brindisi, precisando che «la misura, prudenziale, ha coinvolto alcuni dipendenti e un volontario».

Secondo l’organizzazione sindacale, «riemerge dunque, prepotente, la questione dell’internalizzazione del Servizio 118 e quella di Taranto è l’unica Asl di tutta la Regione che non ha ancora assunto nessuna concreta iniziativa per l’assegnazione del Servizio alla Sanità Service, in applicazione delle linee guide regionali di recente approvazione. Il Covid 19 ha portato alla ribalta, come era facile prevedere, il problema dei dipendenti e volontari del Servizio 118 sempre in prima linea nella lotta contro il virus ed esposti, insieme a medici ed infermieri, al rischio di contagio».