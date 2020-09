San Giorgio, frutta 60mila euro assalto al blindato vicino alla Poste

Ammonta a 60mila euro, secondo quanto si apprende, il bottino di una rapina messa a segno questa mattina al blindato che stava per rifornire il denaro all’Ufficio postale di San Giorgio Jonico (Taranto), in via Trento. Ad agire sarebbero stati tre malviventi, armati con fucile e pistola, che hanno minacciato la guardia giurata scesa dal mezzo facendosi consegnare il denaro.

L’allarme è stato dato da alcuni clienti all’esterno della struttura, mentre i dipendenti all’interno non si sarebbero accorti di nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili. Al vaglio dei militari ci sono le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.