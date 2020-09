Tentano di rubare soldi ad anziano sul treno Roma-Taranto: arrestati in due

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Taranto hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini considerati responsabili di un’estorsione ai danni di un anziano. I poliziotti all’arrivo di un treno da Roma sono stati immediatamente allertati dal capotreno in merito ad un problema tra una persona anziana e due cittadini nordafricani.



Le immediate attività di indagine hanno permesso di accertare che, durante il viaggio, i due fermati si erano seduti alle spalle dell’anziano ed erano riusciti, mentre dormiva, a sottrargli il borsone che aveva riposto sotto il sedile.

La vittima, però, svegliata dai rumori, aveva sorpreso i due mentre, dopo aver frugato nella borsa, stavano sottraendo i suoi documenti e il bancomat custoditi in una bustina di plastica. Alle rimostranze dell’anziano i malviventi avevano preteso del denaro per la restituzione di quanto appena sottratto.

Temendo per la propria incolumità, la vittima consegnava 10 euro ai due soggetti che, non soddisfatti dall’esigua somma ricevuta, lo minacciavano anche di violenze fisiche. I due, entrambi di nazionalità tunisina, di 35 e 38 anni e in regola sul

territorio nazionale, sono stati arrestati per estorsione e condotti in carcere.