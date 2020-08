Sanità, Asl Taranto potenzia il Cup: ridotti i tempi d'attesa

TARANTO - Grazie alla riorganizzazione del servizio di prenotazione telefonica e all’aumento delle unità dedicate del Cup (Centro unico di prenotazione) dell’Asl di Taranto, è aumentata la percentuale delle chiamate che vengono correttamente gestite (oltre l’85%) e sono stati ridotti i tempi di attesa. Lo rende noto l’Azienda sanitaria locale, precisando che «il call center del Cup, allo stato attuale, gestisce un carico che va da 2mila a 4mila telefonate al giorno, fino a raggiungere in alcune giornate 5mila contatti». Dopo la ripresa delle attività che erano state sospese durante la fase acuta dell’emergenza Coronavirus, a partire dalla fase 2, sono stati incrementati i servizi telematici per garantire ai cittadini un servizio efficace senza la necessità di recarsi agli sportelli, chiusi per evitare il contagio. Per diminuire i tempi di attesa «è stato aumentato - aggiunge l'Asl - il numero degli operatori: grazie alla formazione di persone prima occupate in altre attività, ora sono 54 le unità dedicate a rispondere alle chiamate degli utenti. Le chiamate vengono suddivise su due livelli: una riservata alle visite specialistiche e diagnostica strumentale, con tempi di attesa che variano da un minimo di 3 fino a un massimo di 21 minuti, la seconda dedicata agli esami del laboratorio analisi, con tempi massimi di attesa - conclude l’Azienda sanitaria - che non superano la mezz'ora».