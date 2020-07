Puglia, la Commissione dà l'ok alla creazione del Parco naturale Mar Piccolo

TARANTO - La I commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese oggi ha dato parere favorevole a maggioranza al disegno di legge per l’istituzione del Parco regionale del Mar Piccolo di Taranto. Obiettivo del provvedimento è «migliorare le condizioni umane ed economiche, promuovere e riqualificare le attività economiche della pesca e dell’allevamento dei mitili, migliorare le condizioni ambientali, naturalistiche, paesaggistiche ed idrogeologiche del Mar Piccolo, salvaguardare e valorizzare i beni storico-architettonici nonché il patrimonio antropologico ed archeologico, le attività produttive della pesca, dell’agricoltura e dell’artigianato tradizionale». Via libera, a maggioranza, anche alla variazione di bilancio di 1 milione 100 mila euro: tra gli articoli approvati, anche quello che assegna contributi ai Comuni per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali.