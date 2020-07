Tutto pronto per il Taranto Jazz Festival: Tosca è l'ospite d'onore della prima edizione

Sei serate ricche di musica e grandi eventi per Taranto, che da martedì 14 a domenica 19 luglio ospiterà la prima edizione del Taranto Jazz Festival, da un'idea del musicista Antonio Oliveti, già direttore artistico di numerose manifestazioni. Ospite d'onore dell'evento sarà Tosca, che si esibirà sabato 18 luglio, reduce dal successo di Sanremo 2020, e dalla conquista di due Targhe Tenco (Miglior Canzone per 'Ho amato tutto', scritta da Pietro Cantarelli, e Miglior Album per 'Morabeza') e di un Nastro d'Argento come miglior protagonista per il documentario 'Il suono della Voce'. Ed è proprio dal capoluogo jonico che partirà il tour estivo della cantante, Direzione Morabeza, un'assaggio della tournée vera e propria in partenza a dicembre 2020.

La location sarà inedita: Piazza Castello, di fronte alla sede del Comune, che per la prima volta diventerà un jazz club all'aperto, in cui gli spettatori (massimo 250) saranno seduti e potranno gustare dell'ottimo vino pugliese grazie alla partnership con il Due Mari Wine Fest.

I primi 3 giorni della manifestazione – dal 14 al 16 luglio – saranno dedicati all'esaltazione degli artisti locali, che si esibiranno in alcune delle attività commerciali tarantine che hanno aderito alla manifestazione in qualità di sponsor e partner.

Gli ultimi 3 giorni – dal 17 al 19 luglio – l’evento si sposterà proprio in Piazza Castello: Connie Valentini, Daniele Di Bonaventura, Luca Aquino venerdì 17 luglio; Tosca sabato 18 luglio e Vince Abbracciante e Javier Girotto domenica 19 luglio. Inoltre durante le tre serate e prima dell’inizio dei concerti, il Due Mari WineFest in collaborazione con la Jonian Dolphin Conservation, organizzerà tre escursioni durante le quali i partecipanti potranno degustare dell’ottimo vino pugliese e ascoltare musica jazz dal vivo in mezzo al mare. I gruppi coinvolti nel Taranto Jazz Festival On Board saranno: Larry Franco Duo, Alessandra Sulpasso Duo, Andrea Musci Duo.

I ticket sono disponibili presso il Box Office in via Nitti, 106 a Taranto oppure chiamando il numero 392 6308671.

Prezzi dei concerti: 17 luglio – 20€, 18 luglio – 35€, 20 luglio – 20€. Nel prezzo del ticket è compreso un calice di vino e l’aperitivo. La prenotazione è obbligatoria, orario inizio concerti: 21.30

Prezzo Taranto Jazz Festival On Board. Escursione €25: il prezzo comprende escursione di 1h, aperitivo e calice di vino. Partenza dal Molo Sant’Eligio, dalle 19 alle 20.