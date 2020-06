Taranto, uomo picchiato con «nunchaku» e rapinato di 900 euro: arrestato 55enne

TARANTO - Un 55enne è stato identificato e arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito a colpi di arti marziali, rapinato e lasciato a terra agonizzante un uomo in via Leonida, nel borgo di Taranto.

I poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti in seguito a una segnalazione, rinvenendo un uomo riverso per terra, che aveva vistose ferite alla testa e perdeva sangue. Il malcapitato, prima di essere trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata, ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito da un uomo che si è poi impossessato del suo borsello, contenente circa 900 euro di pensione. Il 55enne è stato bloccato nei pressi della sua abitazione e trovato in possesso di «nunchaku», strumenti utilizzati in alcune discipline marziali orientali, e del denaro provento della rapina che è stato poi restituito al legittimo proprietario. L’aggressore è stato arrestato per rapina aggravata e condotto in carcere.