Aereo cade nel Tevere, il racconto dell'istruttore martinese sopravvissuto

MARTINA - I comandi che non rispondono più, forse un guasto al motore, poi l’allarme alla torre di controllo. Si è inabissato nelle acque del Tevere, a Roma, un piccolo aereo biposto della scuola di volo Urbe Aero decollato dall’aeroporto dell’Urbe. A bordo due persone: l’istruttore Giannandrea Cito, 30 anni di Martina Franca, e il suo allievo di anni 23. A lanciare l’allarme è stato l’Enav che ha segnalato la scomparsa del velivolo ai soccorritori; sul posto le squadre di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, assieme ai sanitari del 118, alla ricerca dei rottami del piccolo aereo. L’istruttore di volo martinese viene ritrovato ferito vicino al fiume, ma il suo allievo è disperso. Giannandrea Cito, pilota Ryanair oltre che istruttore, ha tentato disperatamente di ammarare sulle acque del Tevere, forse a causa di un guasto al motore durante la lezione di volo. Il martinese, sopravvissuto all’incidente, ha raccontato ai soccorritori che l’aereo è precipitato a pochi metri dall’aeroporto.

Ha percorso diversi metri nell’acqua fangosa prima di essere recuperato ai margini del fiume. Dopo essere stato soccorso è stato trasportato in elicottero al policlinico Gemelli, non è in pericolo di vita, mentre dell’allievo di 23 anni non c’è traccia e, a questo punto, si pensa possa essere rimasto incastrato nel velivolo inabissatosi nelle acque del fiume, non troppo lontano da via Vitorchiano. «L’allievo disperso, ha all’attivo 41 missioni di volo che per legge consentono già di volare in autonomia sotto supervisione» è quanto si legge in una nota della scuola Urbe Aero in relazione all’incidente. «L’istruttore, Giannandrea Cito, è primo ufficiale Ryanair da due anni, nonché uno degli istruttori qualificati della scuola Urbe Aero. Il velivolo, in dotazione alla scuola aerea è un Diamond Aircraft DA20-C1 e aveva ancora poche ore di volo (circa 1.080)».